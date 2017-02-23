Ратификация ассоциации Украина-ЕС: в Нидерландах хотят, чтобы Киев подписал дополнительный документ

Соответствующее предложение внесено в повестку дня нижней палаты парламента, передает "ЕвроПравда".

Предложение будет рассматриваться сегодня после 19:30 по киевскому времени сразу после голосования за правительственный законопроект, который предлагает ратифицировать соглашение об ассоциации с Украиной.

"Заслушав дебаты, Государственный Совет (консультативный орган при правительстве Нидерландов - Ред.) приходит к выводу о необходимости юридического принятия "заявления обязательного характера", которое должно стать ответом на результаты референдума, где 61% избирателей были против соглашения об ассоциации", - говорится в предложении ван Боммеля.

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В предложении указывается, что дополнительное соглашение "строго говоря, не влияет на Украину", а скорее направлено на то, чтобы гарантировать, что правительство проследит за выполнением воли избирателей в процессе ратификации соглашения.

Напомним, договоренность о ратификации ассоциации, которая была достигнута в прошлом году, оформлена в виде "решение глав государств и правительств членов ЕС".

В решении описаны 6 пунктов, посвященных Соглашению об ассоциации. Вместе с тем, они не меняют соглашение, а лишь подтверждают те нормы, которые уже есть в ее тексте.

Ранее УНИАН сообщал, что парламент Нидерландов (Вторая палата) имеет необходимое количество голосов, чтобы поддержать законопроект, внесенный правительством страны, с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.