Ратификация ассоциации Украина-ЕС: в Нидерландах хотят, чтобы Киев подписал дополнительный документ
Лидер Социалистической партии Нидерландов Гарри ван Боммель предложил парламенту проголосовать за решение, которым Украину обязывают подписать дополнительный политический документ, касающийся Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
Соответствующее предложение внесено в повестку дня нижней палаты парламента, передает "ЕвроПравда".
Предложение будет рассматриваться сегодня после 19:30 по киевскому времени сразу после голосования за правительственный законопроект, который предлагает ратифицировать соглашение об ассоциации с Украиной.
"Заслушав дебаты, Государственный Совет (консультативный орган при правительстве Нидерландов - Ред.) приходит к выводу о необходимости юридического принятия "заявления обязательного характера", которое должно стать ответом на результаты референдума, где 61% избирателей были против соглашения об ассоциации", - говорится в предложении ван Боммеля.
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В предложении указывается, что дополнительное соглашение "строго говоря, не влияет на Украину", а скорее направлено на то, чтобы гарантировать, что правительство проследит за выполнением воли избирателей в процессе ратификации соглашения.
Напомним, договоренность о ратификации ассоциации, которая была достигнута в прошлом году, оформлена в виде "решение глав государств и правительств членов ЕС".
В решении описаны 6 пунктов, посвященных Соглашению об ассоциации. Вместе с тем, они не меняют соглашение, а лишь подтверждают те нормы, которые уже есть в ее тексте.
Ранее УНИАН сообщал, что парламент Нидерландов (Вторая палата) имеет необходимое количество голосов, чтобы поддержать законопроект, внесенный правительством страны, с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.