Россия финансирует создание в Украине политических партий - СБУ (аудиозаписи)

Российская Федерация финансирует создание в Украине политических проектов, которые поддерживают идею федерализации. Об этом во время брифинга заявил председатель СБУ Василий Грицак, пишет УП.

"Россия изменили тактику, они начали финансировать политическую активность в нашем государстве. Одна из целей - скрытая федерализация", - отметил Грицак.

Грицак заявил, что речь идет о таких региональных проектах как "Закарпатский край", "Одесса за порто-франко", "Социальное Запорожье", "Слобожанщина", "Гражданская рада Днепропетровщины", "Бессарабская республика Буджак", "Галичина" - Львовская область.

При этом в СБУ есть данные, что организаторами этой деятельности на территории Украины были помощник бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника Антон Кузьменко, экс-главный редактор запорожского отделения пророссийского информагентства "Новый регион" Павел Золотарев и участники проекта "Украинская федерация", инициированного общественным движением Виктора Медведчука "Украинский выбор".

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Эти люди получали указания и финансирование от российских кураторов для влияния на областные рады, чтобы те обращались к президенту и другим руководителям государства с просьбой предоставить особый статус регионам, создать свободные экономические зоны, заключить договоры о распределении полномочий, сделать должность губернатора выборной.

Грицак также предоставил аудиозаписи перехваченных разговоров между участниками группировки.