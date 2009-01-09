Тимошенко: Украина не брала российский газ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Украина с начала газового конфликта с Россией не использовала незаконтрактованный газ российского происхождения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня в Киеве журналистам после завершения переговоров с премьер-министром Чехии Миреком ТОПОЛАНЕКОМ.

«С 1 января 2009 года ни один грамм российского газа не был использован для внутренних потребностей Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава украинского правительства рассчитывает, что мониторинговая миссия, созданная при участии Еврокомиссии и Евросоюза, после изучения подтвердит отсутствие фактов несанкционированного отбора российского газа со стороны Украины. «Я убеждена, что выводы будут объективны, и они будут свидетельствовать о том, что без контракта Украина не взяла ни одного грамма российского газа», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что Украина по-прежнему остается надежным партнером России в области транспортировки природного газа в Европу. «Я хотела бы, чтобы выводы были опубликованы, и Украина смогла защитить свое честное имя», - сказала премьер.