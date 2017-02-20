"Ждали нестабильности": один из идеологов "русской весны" рассказал о попытках Путина оккупировать Крым
Попытки России захватить украинский Крым предпринимались еще до 2014 года, до событий так называемой «русской весны».
Об этом заявил так называемый депутат заксобрания оккупированного Севастополя, «народный мэр Севастополя» Алексей Чалый в интервью ТАСС.
«Можно сказать, что подходящих ситуаций было несколько, но до 2014 года не было юридической возможности это сделать. В 2004–2005 годах мы первый раз готовились к перевороту в связи с «оранжевой революцией», - сказал он.
Чалый пояснил, что юридическая база для подобных действий могла появиться только при возникновении периода нестабильности, но в 2004-2005 годах этого не случилось.
По его словам, такой же критический период был в 2008 году, во время войны в Южной Осетии, когда президент Украины Виктор Ющенко дал команду не пускать Черноморский флот России на свою главную базу в Севастополе.
«Вообще совершенно остроумно: вооруженный флот не пустить на собственную базу. Это провокация на уровне, близком к объявлению войны... Тогда мы тоже готовились к захвату власти в городе. Но не получилось», - добавил он.
Чалый подчеркнул, что в 2014 году «все получилось», но развитие событий было постепенным. Он рассказал, как в 2011–2012 годах появился проект ЕС «Восточное партнерство», направленный на развитие интеграционных связей ЕС с бывшими республиками СССР, в том числе с Украиной.
По его словам, когда появились планы подписать соглашение об ассоциации с ЕС, в тот момент он понял, что «вот это труба на самом деле».
«Мы понимали, что можем потерять последнюю надежду...», - добавил депутат.
Чалый добавил, что лишь 27 февраля 2014 года, когда «неизвестные люди зашли в Верховный совет Крыма и подняли над ним российский флаг», он понял, что «решение принято».
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.