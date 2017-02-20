"Ждали нестабильности": один из идеологов "русской весны" рассказал о попытках Путина оккупировать Крым

Об этом заявил так называемый депутат заксобрания оккупированного Севастополя, «народный мэр Севастополя» Алексей Чалый в интервью ТАСС.

«Можно сказать, что подходящих ситуаций было несколько, но до 2014 года не было юридической возможности это сделать. В 2004–2005 годах мы первый раз готовились к перевороту в связи с «оранжевой революцией», - сказал он.

Чалый пояснил, что юридическая база для подобных действий могла появиться только при возникновении периода нестабильности, но в 2004-2005 годах этого не случилось.

По его словам, такой же критический период был в 2008 году, во время войны в Южной Осетии, когда президент Украины Виктор Ющенко дал команду не пускать Черноморский флот России на свою главную базу в Севастополе.

«Вообще совершенно остроумно: вооруженный флот не пустить на собственную базу. Это провокация на уровне, близком к объявлению войны... Тогда мы тоже готовились к захвату власти в городе. Но не получилось», - добавил он.

Чалый подчеркнул, что в 2014 году «все получилось», но развитие событий было постепенным. Он рассказал, как в 2011–2012 годах появился проект ЕС «Восточное партнерство», направленный на развитие интеграционных связей ЕС с бывшими республиками СССР, в том числе с Украиной.

По его словам, когда появились планы подписать соглашение об ассоциации с ЕС, в тот момент он понял, что «вот это труба на самом деле».

«Мы понимали, что можем потерять последнюю надежду...», - добавил депутат.

Чалый добавил, что лишь 27 февраля 2014 года, когда «неизвестные люди зашли в Верховный совет Крыма и подняли над ним российский флаг», он понял, что «решение принято».

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.