В Кремле прокомментировали план украинского депутата о "передаче Крыма в аренду"

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Формулировка насчет аренды. Как Россия (может) свой регион взять в аренду? Сама формулировка, постановка вопроса достаточно абсурдная», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что Кремлю ничего не известно о соответствующем предложении депутата Верховной Рады Украины Андрея Артеменко и добавил, что Минские договоренности являются безальтернативными для урегулирования конфликта на Донбассе.

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«Если и может быть достигнуто политико-дипломатическое решение украинской проблемы, то это возможно только на основе Минских договорённостей», - сказал Песков.

Как известно, газета The New York Times сообщила, что за неделю до того, как Майкл Флинн ушел с поста советника президента США по вопросам национальной безопасности, ему было передано предложение народного депутата от Радикальной партии Артеменко относительно отмены президентом Дональдом Трампом санкций против РФ. План предусматривает выведение всех российских войск с Донбасса, а украинские избиратели, по идее, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Артеменко "не имеет права подавать какие-либо альтернативные планы от имени Украины любым иностранным правительствам, в том числе администрации США", и отверг идею договора аренды Крыма. "Это грубое нарушение Конституции, – сказал он в письменных ответах на вопросы The Times. - Такие идеи могут проталкиваться лишь теми, кто открыто или скрыто представляет интересы России".