В Financial Times объяснили, какой сигнал послала Россия признанием паспортов "Л/ДНР"

"Европейские дипломаты видят в таком жесте Кремля предупреждение для Украины и Запада на фоне разочарования Москвы в том, что новая администрация США не смогла стать на сторону России", - говорится в сообщении Financial Times.

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О четкой позиции США свидетельствует и встреча американского вице-президента Майка Пенса и Порошенко в Мюнхене, на которой первый подтвердил поддержку Вашингтона и подчеркнул выполнение Россией "Минска".

Таким образом, отмечается в статье, признание "паспортов" "Л/ДНР" заставило Киев и Запад задуматься над намерениями РФ.

"Шаг России также можно трактовать как движение в направлении признания самопровозглашенных "народных республик" в сепаратистских регионах", - заключает Financial Times.

Как сообщал УНИАН, Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" и других "документов", выданных псевдовластями так называемых "ДНР" и "ЛНР".