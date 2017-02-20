В Германии заявили, что признание Россией "паспортов Л/ДНР" противоречит Минским договоренностям

14:57, 20 февраля 2017
Политика
1906

В правительстве страны пояснили, что признание Россией «паспортов» ОРДЛО подрывает единство Украины.

Бундестаг / REUTERS

Представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что признание Россией «паспортов» ОРДЛО противоречит Минским договоренностям. Об этом он сказал на пресс-конференции в Берлине, передает Reuters.

«Признание документов, выданных самопровозглашенной «Донецкой народной республикой», подрывает единство Украины и полностью противоречит всему тому, что было согласовано в Минске, и поэтому абсолютно неприемлемо», - заявил Зайберт.

Читайте такжеВ Кремле признание паспортов "Л/ДНР" оправдали блокадой и "гуманитарными соображениями"

По его словам, власти Германии не признают эти «документы».

Как сообщал УНИАН, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ "о признании в РФ документов», «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах».

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #паспорт#Германия