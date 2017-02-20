В Германии заявили, что признание Россией "паспортов Л/ДНР" противоречит Минским договоренностям

Представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что признание Россией «паспортов» ОРДЛО противоречит Минским договоренностям. Об этом он сказал на пресс-конференции в Берлине, передает Reuters.

«Признание документов, выданных самопровозглашенной «Донецкой народной республикой», подрывает единство Украины и полностью противоречит всему тому, что было согласовано в Минске, и поэтому абсолютно неприемлемо», - заявил Зайберт.

Читайте такжеВ Кремле признание паспортов "Л/ДНР" оправдали блокадой и "гуманитарными соображениями"

По его словам, власти Германии не признают эти «документы».

Как сообщал УНИАН, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ "о признании в РФ документов», «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах».

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.