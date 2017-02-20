В Германии заявили, что признание Россией "паспортов Л/ДНР" противоречит Минским договоренностям
В правительстве страны пояснили, что признание Россией «паспортов» ОРДЛО подрывает единство Украины.
Представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что признание Россией «паспортов» ОРДЛО противоречит Минским договоренностям. Об этом он сказал на пресс-конференции в Берлине, передает Reuters.
«Признание документов, выданных самопровозглашенной «Донецкой народной республикой», подрывает единство Украины и полностью противоречит всему тому, что было согласовано в Минске, и поэтому абсолютно неприемлемо», - заявил Зайберт.
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По его словам, власти Германии не признают эти «документы».
Как сообщал УНИАН, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ "о признании в РФ документов», «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах».
Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.