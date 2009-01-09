Ющенко праздновал Рождество с гуцулами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с семьей побывал в Верховинскому районе Ивано-Франковской области.

Как сообщили УНИАН в Верховинской райгосадминистрации, 8 января глава государства посетил Верховинскую церковь Успения Пресвятой Богородицы. Возле храма Президента Украины встретили епископ Коломыйский и Косивский УПЦ Киевского патриархата Иоанн, председатель Верховинского районного совета Ярослав КИКИНЧУК, священнослужители, общественность района и колядники. В храме епископ Иоанн отправил Рождественскую Службу Божью за здоровье всего народа независимой Украины, Президента Украины и его семьи.

После Службы Божьей на церковном дворе Президента Украины и гостей рождественскими колядками приветствовали участники детского вертепного действа Верховинских общеобразовательных школ и 14 рождественских групп колядников, которые по старинной гуцульской традиции исполнили Гуцульский плес, – Рождественское действо в созвучности трембит, рогов и гуцульских колядок.

В.ЮЩЕНКО сопровождал в поездке председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК.