Сытник настаивает на предоставлении НАБУ права на самостоятельное прослушивание
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник настаивает на предоставлении НАБУ права на самостоятельное прослушивание.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Комитете Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции во время открытых общественных слушаний и обсуждения письменного отчета руководства НАБУ по основным вопросам деятельности бюро, выполнению возложенных задач, соблюдению законодательства, прав и свобод человека.
“Очень старая проблема, она не теряет своей актуальности – это, все же, возможность прослушивания. Соответствующий законопроект был и обсуждался”, - сказал Сытник и подчеркнул, что продолжает настаивать на необходимости принятия такого решения.
Он подчеркнул, что НАБУ предлагает четкий механизм контроля за их действиями. “И фактически контроль спецслужбы за нашими действиями остается. Мы сами в этом заинтересованы”, - сказал директор НАБУ и отметил, что этот контроль должен быть “не онлайн”, как происходит сейчас, а “офф-лайн” по результатам проведенной работы.
Читайте такжеДиректор НАБУ назвал количество детективов, которые сейчас работают в бюро
Как сообщал УНИАН, 6 июля 2016 года Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту принять законопроект «О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины» (относительно деятельности Национального антикоррупционного бюро) (№4812), которым предлагается предоставить НАБУ право самостоятельно снимать информацию с каналов связи.
Сегодня НАБУ вынуждено получать эту информацию через канал СБУ.