Сытник настаивает на предоставлении НАБУ права на самостоятельное прослушивание

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Комитете Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции во время открытых общественных слушаний и обсуждения письменного отчета руководства НАБУ по основным вопросам деятельности бюро, выполнению возложенных задач, соблюдению законодательства, прав и свобод человека.

“Очень старая проблема, она не теряет своей актуальности – это, все же, возможность прослушивания. Соответствующий законопроект был и обсуждался”, - сказал Сытник и подчеркнул, что продолжает настаивать на необходимости принятия такого решения.

Он подчеркнул, что НАБУ предлагает четкий механизм контроля за их действиями. “И фактически контроль спецслужбы за нашими действиями остается. Мы сами в этом заинтересованы”, - сказал директор НАБУ и отметил, что этот контроль должен быть “не онлайн”, как происходит сейчас, а “офф-лайн” по результатам проведенной работы.

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Как сообщал УНИАН, 6 июля 2016 года Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту принять законопроект «О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины» (относительно деятельности Национального антикоррупционного бюро) (№4812), которым предлагается предоставить НАБУ право самостоятельно снимать информацию с каналов связи.

Сегодня НАБУ вынуждено получать эту информацию через канал СБУ.