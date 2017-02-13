Геращенко надеется на экстрадицию из России в Украину политзаключенного Выговского

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила в комментарии журналистам.

"Процедура экстрадиции зависит от двух сторон. Очевидно, что Украина готова принять всех политзаключенных Кремля для того, чтобы мы решили вопросы их реабилитации в Украине", - сказала Геращенко.

Она подчеркнула важность того, чтобы Российская Федерация "передала через экстрадицию Валентина Выговского".

Первый вице-спикер отметила, что все 10 украинских политзаключенных Кремля уже имеют приговоры. "Украина в вопросе их освобождения борется по нескольким направлениям. Конечно, это и юридическое направление - официальная передача запросов нашим Министерством юстиции Российской Федерации с требованием экстрадиции граждан Украины. Но это и политические консультации, переговоры для того, чтобы освободить украинцев", - сказала она.

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Геращенко напомнила, что в 2016 году удалось освободить трех украинцев - Юрия Солошенко, Геннадия Афанасьева и Надежду Савченко.

"Все они были освобождены не через процедуру экстрадиции, а именно через политико-дипломатический диалог. Но идем всеми путями и дай Бог, чтобы Российская Федерация передала через процедуру экстрадиции господина Выговского", - сказала Геращенко.

Как сообщал УНИАН, гражданина Украины Выговского Московский областной суд в декабре 2015 года приговорил к 11 годам заключения за "шпионаж". МИД Украины выразило свой протест в связи с этим приговором и назвало его "политизированным".

3 августа 2016 года его адвокат Илья Новиков выразил мнение, что шансов на то, чтобы добиться юридического освобождения Выговского нет, поскольку он признал себя виновным.