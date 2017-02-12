Яценюк поздравил Штайнмайера с избранием на пост президента Германии

Об этом он написал в своем Facebook.

"Поздравляю Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на должность Президента Федеративной Республики Германии. Новая миссия предусматривает последовательную защиту демократических ценностей как в Германии, так и в Европе, и мире", - написал он.

Яценюк верит, что Штайнмайер продолжит поддерживать Украину ради восстановления ее территориальной целостности, установления мира в регионе и противодействия современным угрозам.

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"Верю, что на этом посту Франк-Вальтер Штайнмайер продолжит поддержку Украины и ради восстановления нашей территориальной целостности, установления мира в регионе и противодействия современным угрозам - российской агрессии, международному терроризму и одновременно нетерпимости, ксенофобии, европейской самоизоляции", - добавил Яценюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня бывшего министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера избрали 12-м президентом страны. Он получил необходимую для победы поддержку более половины делегатов собрания - органа, который созывается специально для того, чтобы избрать главу государства.