Суд отпустил судью-взяточника Головатюка

Апелляционный суд отпустил подозреваемого в получении взятки судью Любомира Головатюка, отменив его арест. Об этом сообщил адвокат Роман Маселко на своей странице в Facebook.

В частности, суд отменил постановление Печерского суда о взятии судьи под стражу.

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«Чуда не произошло, и Апелляционный суд г. Киев четко выполнил указание Высшего совета правосудия и отменил Постановление Печерского суда о взятии под стражу судьи Головатюка. Очевидно, что основанием стало отсутствие согласия Высшего совета правосудия», — написал адвокат.

Как сообщал УНИАН ранее, 2 января в ГПУ объявили о задержании на горячем судьи-взяточника. Как пояснили в ведомстве, судья за решение в высших инстанциях Хозяйственного суда вопросов в пользу взяткодателя пытался получить у предпринимателя 16000 долларов.

Позже стало известно, что судья-взяточник фигурировал в скандале с присвоением резиденции "Межигорье" и ряде других дел.