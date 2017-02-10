Киев будет говорить о выборах на Донбассе, - Порошенко о предстоящей встрече глав МИД "нормандской четверки"
Украинская сторона будет отстаивать позицию относительно проведения выборов на Донбассе только после вывода российских войск.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время ожидаемой встречи глав МИД стран «нормандской четверки» на следующей неделе будет говорить о том, что политические пункты Минских соглашений могут быть реализованы только после очевидного и бесспорного прогресса в их части относительно безопасности, и о невозможности проведения выборов на Донбассе в присутствии российских войск.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сообщил на церемонии передачи пожарных автомобилей управлению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.
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«В спонтанной дискуссии, которая в последние дни возникла у нас с нашими партнерами, мы еще раз четко подчеркнули, что политические пункты Минских соглашений могут быть реализованы только после очевидного и бесспорного прогресса в их части относительно безопасности», - заявил он.
Об этом Порошенко подчеркнул, что «выборы под российскими дулами и с их солдатней вокруг избирательных участков - абсолютно неприемлемое и невозможное действие».
«Именно с этим Павел Климкин на следующей неделе поедет на встречу министров иностранных дел «нормандской четверки», - подчеркнул Порошенко.
Как сообщал УНИАН ранее, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что ожидает от руководителей внешнеполитических ведомств Германии Зигмара Габриэля и Франции Жан-Марка Эро осуществления давления на РФ на следующей встрече в "нормандском формате", которая может состояться 17 февраля в городе Бонн.