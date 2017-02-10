Они "работают": Рада закрылась в присутствии 20 депутатов, следующее заседание - в конце февраля
14:26, 10 февраля 2017Политика
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Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто.
В конце сегодняшнего заседания в сессионном зале было всего около 20 депутатов / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, заместитель председателя ВР Оксана Сыроед напомнила, что следующее заседание парламента состоится 21 февраля и начнется в 10 часов.
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В конце сегодняшнего заседания в сессионном зале присутствовали лишь около 20 народных депутатов.
Как сообщал УНИАН, 9 февраля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О Конституционном суде Украины» (регистрационный номер 5336-1).
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