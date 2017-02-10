Они "работают": Рада закрылась в присутствии 20 депутатов, следующее заседание - в конце февраля

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель председателя ВР Оксана Сыроед напомнила, что следующее заседание парламента состоится 21 февраля и начнется в 10 часов.

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В конце сегодняшнего заседания в сессионном зале присутствовали лишь около 20 народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О Конституционном суде Украины» (регистрационный номер 5336-1).