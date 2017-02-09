Рада приняла в первом чтении законопроект о Конституционном суде

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 239 из 362 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно законопроекту, в состав Конституционного суда входит 18 судей. При этом предполагается, что президент Украины, Верховная Рада Украины и съезд судей Украины назначают по 6 судей Конституционного суда. В нем определено, что КСУ полномочный осуществлять конституционное производство, если в его составе есть как минимум двенадцать судей, получивших полномочия.

Читайте такжеСегодня Рада может рассмотреть законопроект о КСУ (онлайн)

Согласно законопроекту, судьей КС может быть гражданин Украины, владеющий государственным языком, достигший 40 лет, имеющий высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее 15 лет.

Судьей, в частности, не может быть назначено на должность лицо, которое на день назначения или в течение двух лет, предшествующих этому дню: было членом или занимало должность в политической партии.

Документом предусмотрено, что должностной оклад судьи Конституционного суда устанавливается в размере 75 прожиточных минимумов. Эта поправка была внесена с голоса депутатом от БПП Сергеем Алексеевым, потому что в законопроекте предполагалось 75 минимальных зарплат.

Согласно законопроекту, судьи КС выплачивается ежемесячная доплата за выслугу лет в должности в размере от 20 до 40 процентов его должностного оклада.

Кроме того судьи выплачивается ежемесячная доплата за научную степень доктора философии (кандидата наук) или доктора наук в размере соответственно 15 и 20 процентов должностного оклада.

Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Виктор Пинзеник заявил, что в проекте закона «О Конституционном суде Украины» предлагается судьям КСУ поднять зарплату до 400 тысяч гривен.

Депутат считает неприемлемым, когда предлагается увеличить выплаты судьям Конституционного суда почти до 380 тыс. грн в месяц, а голове - 420 тыс. грн.

«Добавьте к этому выплаты при выходе в отпуск - 240 тыс. грн ..., и мы выходим на зарплату, которая превышает 400 тыс. грн. Я не призываю платить судьям минимальную зарплату или прожиточный минимум, но должно быть разумное допустимое соотношение в оплате труда», - подчеркнул он.

Согласно законопроекту, судье выплачивается компенсация за наем должным образом оборудованного жилья по местонахождению суда, расходы, связанные с переездом, а также использование личного автотранспорта для служебных нужд за счет бюджетного финансирования Суда.

Народный депутат Алексеев отметил, что законопроектом предусмотрен конкурсный отбор кандидатур на должность судьи КС. По его словам, каждый из трех субъектов будет формировать конкурсную комиссию.

Читайте такжеЗащитники Януковича намерены обжаловать в ЕСПЧ решение о заочном суде над ним

Он сообщил, что данным законопроектом КСУ предоставляется новое полномочия - дача заключения о соответствии Конституции Украины вопросов, которые предлагаются для внесения на всеукраинский референдум по народной инициативе. При этом депутат добавил, что одновременно из полномочий КСУ изъята «несвойственная ему функция - толкование законов».

По словам Алексеева, законопроектом изменена организационная структура КСУ - в составе суда действуют: Большая палата (все 18 судей), два сената (по 9 судей в каждом) и шесть коллегий. Законопроектом расписано, какие вопросы они рассматривают.

В законопроекте отмечается, что судья КС без согласия суда не может быть задержан или содержаться под стражей или арестом до вынесения судом обвинительного приговора, за исключением задержания судьи во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления. При этом представление о предоставлении согласия на задержание, содержание под стражей или арест судьи вносит в КС генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности. Решение о предоставлении согласия на задержание, содержание под стражей или арест судьи суд принимают на специальном пленарном заседании в форме постановления.

В Заключительных положениях указано, что принятый закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.

Ими предлагается внести дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, согласно которым за неуважение к КСУ налагается штраф от 20 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.