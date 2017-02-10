Бессмертный оценил вероятность замены Минских соглашений и назвал их "стоимость"

Такое мнение высказал бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный, комментируя приближающуюся вторую годовщину подписания вторых Минских соглашений, пишет Сегодня.

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"Договоренности невозможно переписать. Договоренности – формализованная вещь. Где формальные вещи содержатся в тот момент и в головах тех, кто их заключал. И со временем эти договоренности стоят ровно столько, сколько рейтинг тех лиц, которые их заключали. Для россиян там где-то 80%, вот пусть с теми Минскими договоренностями и балуются. Для украинцев, сколько там, 6-7% – до свидания. Для Меркель там сколько сейчас, 18%? Вот это их цена. Для Олланда сколько? 3%? Вот и все, мы получили ответ на вопрос. Исходя из этого наибольшая капитализация где? На Севере? Так вот и пусть там с белыми медведями и работают по реализации Минских договоренностей", – считает Бессмертный.

Возможность смены формата или площадки переговоров, по мнению Бессмертного, зависит от того, как сейчас закончится избирательный процесс в Германии, а дальше во Франции. В то же время, по его мнению, не нужно забывать, что как только там закончатся выборы на Западе, они могут начаться в Украине. "Вот в чем пикантность ситуации. Поэтому, скорее всего речь идет о другой конфигурации мировой системы безопасности, европейской, то есть континентальной, региональной и внутриукраинской. Вот о чем нужно думать сейчас", – считает Бессмертный.

Что же касается позиции Соединенных Штатов Америки и недавнего заявления президента Дональда Трампа о том, что США еще предстоит разобраться, поддерживает ли Россия боевиков на Донбассе, Роман Бессмертный уверяет, что позиция Трампа очень последовательна.

"А суть ее в: а) увеличении расходов на армию; б) увеличении расходов на военно-промышленный комплекс; в) росте обороноспособности США; г) обеспечении безопасности США и американского народа за пределами США; д) и силе как векторе сдерживания. А как он (Трамп – УНИАН) будет обзывать того, или другого, как он будет интерпретировать определенные фразы… Извините, он же – не политик, поэтому относитесь к его предложениям, как к определенным звукам. А больше реагируйте на конкретные дела, цифры, действия. А действия говорят о том, что пресс над людьми, которые сидят в Москве, особенно над такими, как Путин, опускается. И он (Трамп – УНИАН) его остановит там и тогда, когда посчитает необходимым", – подытожил Бессмертный.

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Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Павел Климкин считает, что альтернативой Минским договоренностям может стать дестабилизация Россией Украины и замораживание конфликта на Донбассе.

Напомним, в Минске 12 февраля 2015 года состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров был утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей.

Новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривали прекращение огня на востоке Украины с 00.00 15 февраля 2015 года, а также отвод всех тяжелых вооружений с украинской территории. Кроме того, был предусмотрен обмен и освобождение всех заложников.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии в Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская народные республики.