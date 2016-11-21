Климкин назвал "альтернативы" "Минску"

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает Лига.

"Мы все знаем, что Минские договоренности - это обязательства, в частности, политические обязательства со стороны России... Альтернативой "Минску" является замораживание и последующая дестабилизация Россией Украины", - считает Климкин.

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Ранее президент США Барак Обама призвал своего российского коллегу Владимира Путина выполнить обязательства России в рамках Минских договоренностей.

Напомним, президент США Барак Обама и лидеры пяти стран Европейского Союза - канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Италии Маттео Ренци, премьер-министр Испании Мариано Рахой и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласились сохранять санкции против России до выполнения ею Минских соглашений.