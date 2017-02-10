Климкин: Дискуссии с США о предоставлении Украине оружия ведутся

Об этом Климкин сообщил в программе "Право на власть" на телеканале «1+1».

Министр выразил убеждение, что в США отстаивают последовательную позицию относительно помощи Украине в борьбе с российской агрессией и в предоставлении помощи для проведения реформ.

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В частности, он уточнил: "Помощь в том, каким образом нам добиться от России выполнения Минских договоренностей, и очень четкая позиция по Крыму, и помощь в вопросах, каким образом достичь - и это наша цель, задекларированная в НАТО, до 2020 года для нашей безопасности и оборонного сектора - стандартов НАТО", - подчеркнул Климкин.

Вместе с тем, он сказал, что речь идет также о материальных ресурсах.

"Во-первых, речь идет о деньгах, и каждый из этих лет нам предоставлялась очень существенная финансовая помощь. Сейчас к Конгрессу, как вы знаете, внесен проект закона, и это очень серьезная помощь. Мы получали оружие, мы должны сказать честно, не летальное, но сейчас дискуссии относительно этого ведутся, но это очень важное оружие, которое нам очень помогло. Например, контрбатарейное оружие (контрбатарейные радары - УНИАН). Например, тренировка", - сказал Климкин.