Туск выразил Украине полную поддержку в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе
Президент Европейского Совета Дональд Туск во время встречи в Брюсселе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом выразил Украине полную поддержку в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
Как сообщает правительственный портал, кроме первоочередных вопросов сотрудничества Украина – ЕС, в центре внимания переговоров была также ситуация с безопасностью на востоке Украины.
Гройсман привлек внимание к тому, что активизация боевых действий на востоке Украины, а также последние события в Авдеевке ставят под угрозу целостный процесс урегулирования конфликта на Донбассе.
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В этой связи Туск выразил полную поддержку Украине в процессе мирного урегулирования. Он также высоко оценил эффективные действия правительства по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению нормальной жизни города.
В ходе переговоров премьер-министр получил поддержку президента Европейского Совета относительно необходимости продолжения санкционной политики в отношении Российской Федерации.
Обсуждая вопрос реформ в Украине, Туск отметил, что в Европейском Союзе внимательно отслеживают результаты деятельности украинского правительства.
«Европейский Совет высоко оценивает результаты реформ украинского Правительства», – подчеркнул Туск.