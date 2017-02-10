Туск выразил Украине полную поддержку в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе

Как сообщает правительственный портал, кроме первоочередных вопросов сотрудничества Украина – ЕС, в центре внимания переговоров была также ситуация с безопасностью на востоке Украины.

Гройсман привлек внимание к тому, что активизация боевых действий на востоке Украины, а также последние события в Авдеевке ставят под угрозу целостный процесс урегулирования конфликта на Донбассе.

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В этой связи Туск выразил полную поддержку Украине в процессе мирного урегулирования. Он также высоко оценил эффективные действия правительства по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению нормальной жизни города.

В ходе переговоров премьер-министр получил поддержку президента Европейского Совета относительно необходимости продолжения санкционной политики в отношении Российской Федерации.

Обсуждая вопрос реформ в Украине, Туск отметил, что в Европейском Союзе внимательно отслеживают результаты деятельности украинского правительства.

«Европейский Совет высоко оценивает результаты реформ украинского Правительства», – подчеркнул Туск.