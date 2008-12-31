Ющенко дал указание прервать переговоры с Газпромом?

Президент Украины Виктор Ющенко дал главе делегации "Нафтогаза" Олегу Дубине указание прервать переговоры с "Газпромом", сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в делегации "Нафтогаза" находящейся в Москве.

"Глава делегации Дубина получил указание президента Ющенко прервать переговоры с "Газпромом" и вылететь в Киев", - сказал источник.