Ющенко дал указание прервать переговоры с Газпромом?
17:50, 31 декабря 2008Политика
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Неофициальная информация
Президент Украины Виктор Ющенко дал главе делегации "Нафтогаза" Олегу Дубине указание прервать переговоры с "Газпромом", сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в делегации "Нафтогаза" находящейся в Москве.
"Глава делегации Дубина получил указание президента Ющенко прервать переговоры с "Газпромом" и вылететь в Киев", - сказал источник.
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