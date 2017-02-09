Фукуяма посоветовал, каких украинских политиков "нужно заменить"

Автор теории "конца истории", известный философ и аналитик из Стэнфордского университета (США) Френсис Фукуяма считает, что в Украине много политиков, которых нужно заменить, пишет «Новое время».

Фукуяма пояснил, что это нужно сделать потому, что у многих действующих в Украине политиков советское сознание, потому важно вырастить поколение с другими потребностями.

«Многие действующие политические игроки — это люди, которые выросли в советское время и у которых до сих пор советское понимание государственной службы. Поэтому их нужно заменить. Очень важно, чтобы выросло новое поколение с другими ценностями. Но они не выиграют борьбу, если не будут к ней готовы», - сказал он.

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Философ также отметил, что такие украинские проблемы, как коррупция, тоже были и в других странах, которые в последствии побороли ее.

«К тому же украинские проблемы во многом вполне сопоставимы с проблемами других стран. Буквально только что я презентовал кейс американской службы лесного хозяйства из XIX столетия, который показывает, что американская политическая система в то время была коррумпирована. Многие этого сегодня не понимают, им кажется, что Америка никогда не знала крупномасштабной коррупции», - сказал Фукуяма.

Полное интервью Френсиса Фукуяма читайте в свежем номере журнала «Новое время».