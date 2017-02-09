В Раде предлагают создать ВСК для проверки торговли с оккупированными территориями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Верховной Раде сказал внефракционный депутат Тарас Батенко.

“Сегодня мы, представители депутатской группы “Украинского объединения патриотов “УКРОП”, воины, которые пришли из зоны боевых действий, хотим обратить внимание на то, что сейчас происходит на востоке Украины. Третий год идет антитеррористическая операция. Собственно, так мы называем на языке нашего права. На языке международного права, мы, конечно, врем, потому что третий год у нас идет необъявленная война”, - сказал депутат.

Читайте такжеУКРОП поддерживает торговую блокаду оккупированных районов Донбасса – заявление партии

Он высказался за необходимость назвать АТО войной, “ОРДЛО - оккупированными территориями”. “Мы должны в рамках этого комплексного подхода ставить вопрос о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией, об объявлении чрезвычайного положения в зоне боевых действий, о прекращении торговых операций с врагом в рамках ОРДЛО и не только ОРДЛО - и с Российской Федерацией; о прекращении финансовых операций с Российской Федерацией”, - сказал Батенко.

В этом контексте, отметил депутат, они настроены поддержать то, о чем несколько недель назад заявили “ветераны АТО, добровольцы, волонтеры, общественные деятели, представители других политических партий - об абсолютной торговой блокаде с так называемыми ОРДЛО”.

Батенко высказался за необходимость на следующей пленарной неделе в ВР провести обсуждение и принятие законопроекта о временно оккупированных территориях. Кроме того, считает он, должна быть создана временная следственная комиссия по проверке всех фактов торговых операций, осуществленных Украиной с ОРДЛО, которые “приносили пользу и состояние многим, которые сегодня ведут бизнес в Украине и вне Украины - олигархам, не олигархам, чиновникам, членам правительства”.

В свою очередь внефракционный депутат Александр Шевченко отметил, что поддерживает блокаду на Донбассе, чтобы “как можно скорее закончилась война”. “Вся торговля с оккупированными территориями — это огромный позор. Мы, фактически, этой торговлей признаем те территории”, - сказал депутат.

Так, подчеркнул он, УКРОП и он лично будут инициировать “возбуждение соответствующих дел за эту торговлю”.

“Будем как можно скорее просить и требовать у депутатов Верховной Рады принятия соответствующих законов, которые сделают невозможной или запретят торговлю с оккупированными территориями. Оккупированным территориям можно помогать только гуманитарной помощью”, - сказал Шевченко и добавил, что грузы с гуманитарной помощью также нужно проверять.