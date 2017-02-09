Нацсовет оштрафовал радио "Вести" и "Шансон" за невыполнение языковых квот

По результатам внеплановых проверок радиовещателей насчет трансляции украинских песен в эфире 9 февраля Национальный совет применил штрафные санкции к нескольким радиостанциям. Об этом сообщили в пресс-службе Нацтелерадио.

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В частности, ООО "Телерадиоиздательская компания "Мастер" ("Вести.Радио") получила штраф в размере 5% суммы лицензионного сбора за несоблюдение квоты на ведение программ и передач на государственном языке. Сумма штрафа составит 39 600,00 грн.

"Радио Шансон" 8 ноября 2016 года, когда проводился мониторинг, транслировало 21,1% песен на государственном языке в течение суток. Штраф составит 125 726,40 грн.

В эфире радиостанции "KISS FM" из Киева 09.11.2016 доля песен на государственном языке в течение суток составляла 22%, а в промежутках с 07:00 до 14:00 – 24% и с 15:00 до 22:00 – 22,5%.

Кроме того, нарушения обнаружили в эфире нескольких региональных вещателей.

Доля песен на государственном языке в течение суток в эфире Независимой ТРК "Ирта", г. Луганск, 11 ноября 2016 года составляла 14,4%, а в период с 07:00 до 14:00 – 24,49%.

ООО "Телерадиокомпания Маяк", г. Александрия Кировоградской обл., 17 ноября 2016 года транслировало – 6% песен на государственном языке в течение суток, 9% - с 07:00 до 14:00 и 4% - с 15:00 до 22:00.

15 ноября 2016 года "Телерадиокомпания "Скифия" из Новомосковска Днепропетровской области транслировала в эфире 16,36% песен на государственном языке.

ООО "Радио "Новая волна", г. Харьков, 9 ноября 2016 года в промежутке времени с 15:00 до 22:00 транслировало 3% украинских песен.

На харьковском ООО "Телерадиокомпания "Симон" 14 ноября 2016 года зафиксировано 14,2% песен на государственном языке в течение суток и 23% во время с 07:00 до 14:00 и 22,1% с 15:00 до 22:00.

На ООО "Телерадиоиздательская компания "Мастер" из Харькова обнаружено нарушение объема ведения передач на государственном языке. Так, в эфире вещателя 12 ноября 2016 года он составил 49,22%.

"Национальный совет признал нарушения лицензиатами части второй или пятой статьи 9 Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Согласно части одиннадцатой статьи 72 настоящего Закона ко всем вещателям применена штрафная санкция. Таким образом, размер штрафов для вещателей составил: УК "Телевидения и радиовещания "Ютар" - 215 600,00 грн., ООО "Телерадиокомпания "Шансон" - 125 726,40 грн., ООО Независимая ТРК "Ирта" - 25 864,00 грн., ООО "Телерадиокомпания Маяк" - 4 040 грн., "Телерадиокомпания "Скифия" в форме ООО - 33 600,00 грн., ООО "Радио "Новая волна" - 36 360,00 грн., ООО "Телерадиокомпания "Симон" - 37 800,00 грн., ООО "Телерадиоиздательская компания "Мастер" - 39 600,00 грн", - сообщили в Нацсовете.

Общая сумма штрафных санкций составляет более 500 тысяч гривень.

Как известно, с 8 ноября телерадиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года трансляцию в течение суток 25% песен на украинском языке, а также в промежутках между 07.00 и 14.00 и между 15.00 и 22.00. В течение второго года после вступления в силу Закона эта доля составляет 30 процентов, а третьего года - 35 процентов.

Кроме того, телерадиоорганизации должны обеспечивать с первого года не менее 50 процентов суточного объема ведения передач на государственном языке, второго года - не менее чем 55 процентов, а в течение третьего года - не менее 60 процентов.