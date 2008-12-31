У Ющенко заверяют, что 1 января украинцы не останутся без света и газа

Несмотря на ход межправительственных газовых переговоров, граждане Украины не почувствуют в этой связи никаких ограничений в газо- и теплоснабжении.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК, очертив главные параметры ситуации.

«Во-первых, несмотря на ход межправительственных переговоров о поставках российского газа, граждане Украины будут и в дальнейшем обеспечены природным газом в необходимых для собственного потребления объемах. Украина накопила в своих хранилищах достаточные запасы газа, что позволит обеспечивать внутренние потребности в течение длительного времени, - заявил первый заместитель главы Секретариата Президента. - Во-вторых, снабжение коммунальных услуг для населения, прежде всего теплоснабжение, должно осуществляться строго по определенному графику и в соответствии с оплаченными населением счетами».

А.ШЛАПАК отметил, что в связи с этим Президент Украины предупредил руководителей местной власти всех уровней о недопустимости использования ситуации, которая сложилась на межправительственных переговорах, для прикрытия собственных просчетов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«В-третьих, Украина и Российская Федерация были и остаются стратегическими партнерами. То же самое касается стран Европейского союза, - подчеркнул первый заместитель главы Секретариата Президента. - Соответственно Украина гарантирует технологическое обеспечение надежной и бесперебойной транспортировки по своей территории российского природного газа в европейские страны».

По мнению А.ШЛАПАКА, анонсированный российской стороной штаб по подготовке к прекращению подачи газа в Украину является, скорее, политическим инструментом давления.

"Использование нашими партнерами "военной" риторики, наподобие "штаб", "фронт" и тому подобное, мы расцениваем, скорее, как эмоциональные срывы, ностальгию по временам, когда ответы на сложные вопросы давались с позиции силы", - отметил первый заместитель главы Секретариата Президента.

"Течение газовых переговоров - не повод для обеспокоенности граждан Украины, - отметил А.ШЛАПАК. - Украина готова к любому сценарию развития событий и имеет достаточный ресурс в газохранилищах для внутренних потребностей".