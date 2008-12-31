C 1 января вступают в силу 15 законов, 4 указа Ющенко и 25 решений Тимошенко

В Украине с 1 января 2009 года вступают в силу 15 законов, 4 указа Президента Украины и 25 актов Кабинета Министров Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста со ссылкой на министра юстиции Украины Николая ОНИЩУКА.

В общей сложности, по словам министра, в первый день нового года вступают в силу 4 базовых закона и 12 законов, которыми вносятся изменения в действующее законодательство. Из них 7 законов в социальной сфере, 4 – в финансово-экономической, 2 – в правоохранительной сфере и другие законодательные акты, которые были приняты Верховной Радой в течение 2006-2008 годов.

В числе базовых законов, вступающих в силу в первый день нового года, Н.ОНИЩУК назвал Закон Украины «Об установлении тарифной квоты на ввоз в Украину тростникового сахара-сырца». Отмеченным законом установлена ежегодная тарифная квота на ввоз в Украину сахара-сырца. Закон вступает в силу с 1 января года, следующего за годом вступления Украины во Всемирную торговую организацию, то есть с 1 января 2009 года.

Кроме того, вступает в силу Закон Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей». Отмеченный законодательный акт определяет основные принципы государственной политики в области оздоровления и отдыха детей, полномочий органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, правовые, финансовые и организационные принципы образования и деятельности детских заведений оздоровления и отдыха, права, обязанности и ответственность всех участников процесса.

Также вступает в силу Закон Украины «Об обеспечении реализации жилищных прав жильцов общежитий». Закон регулирует правовые, имущественные, экономические, социальные, организационные вопросы, касающиеся обеспечения реализации конституционного права на жилье граждан, которые длительное время на законных основаниях проживают в общежитиях, предназначенных для проживания одиноких граждан или для проживания семей.

Еще один базовый закон – «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». Отмеченный закон направлен на обеспечение конституционных прав граждан, гарантирование экономической безопасности государства, минимизацию возможных убытков для экономики и финансовой системы Украины от финансового кризиса, охватившего большую часть промышленно развитых стран. Кроме того, отмеченным законом внесены изменения в ряд законов Украины и в Бюджетный и Хозяйственный кодексы Украины относительно расходов, связанных с капитализацией банков, и расходов, которые осуществляются из Стабилизационного фонда.

Остальными, по словам министра юстиции, законами, которые вступают силу в первый день нового года, вносятся изменения в действующий законодательный массив.

Так, в частности, в числе законов в социальной сфере с 1 января 2009 года вступают:

- Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по установлению минимальной заработной платы на уровне прожиточного минимума для трудоспособных лиц». Отмеченным законом внесены изменения и дополнения в часть четвертую статьи 95 Кодекса законов о труде Украины, в соответствии с которыми размер минимальной заработной платы не может быть ниже размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Также изложена в новой редакции статья 9 и часть первая и вторая статьи 10 Закона Украины "Об оплате труда" относительно регуляции вопросов условий определения размера минимальной заработной платы. В соответствии со статьями 9 и 10 Закона Украины "Об оплате труда", устанавливается и пересматривается размер минимальной заработной платы, который не может быть ниже размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

- Закон «О внесении изменения в статью 77 Основ законодательства Украины о здравоохранении». Отмеченным Законом изложен в новой редакции пункт "н" части первой статьи 77 Основ законодательства Украины о здравоохранении относительно предоставления права на дополнительный оплачиваемый ежегодный отпуск продолжительностью три календарных дня некоторым категориям медицинских работников и сохранения прав других категорий медицинских работников на дополнительный оплачиваемый отпуск в пределах существующих норм;

- Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно размера помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство. Отмеченным законом внесены изменения в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми, которые определяют основания назначения и размер помощи на детей, которые находятся на попечении или заботе;

- Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственной поддержки семей, которые усыновили ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской заботы». Отмеченным законом внесены изменения и дополнения в Кодекс законов о труде Украины, Законы "Об отпусках", "О государственной помощи семьям с детьми" в части относительно условий предоставления единовременного отпуска лицам, которые усыновили ребенка старше трех лет и назначении помощи при усыновлении ребенка;

- Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства по противодействию насилия в семье». Отмеченным законом внесены изменения и дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в частности статья 173-2 изложена в новой редакции, которой предусмотрена ответственность относительно совершения насилия в семье, невыполнения защитного предписания или непрохождение корректирующей программы и в Закон «О предотвращении насилия в семье”, в частности в статьи, регулирующие вопросы полномочий соответствующих подразделений органов внутренних дел по предотвращению насилия в семье и относительно полномочий работников кризисных центров по предотвращению насилия в семье.

В финансово-экономической сфере с 1 января 2009 года в Украине вступают в силу следующие законы:

- «О внесении изменений в статью 4 Закона Украины "О налоге с доходов физических лиц». Отмеченным законом внесены изменения в абзац первого - четвертого подпункта 4.3.15 пункта 4.3 статьи 4 Закона "О налоге с доходов физических лиц", которые регулируют вопрос общего облагаемого налогом дохода;

- «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной поддержки книгоиздательского дела в Украине». Отмеченным законом внесены изменения и дополнения в ряд законов, в частности в законы Украины "О Едином таможенном тарифе", "О налоге на добавленную стоимость", "О налогообложении прибыли предприятий", "Об издательском деле", "О государственной поддержке книгоиздательского дела в Украине", которые регулируют вопрос книгоиздательского дела.

В правоохранительной сфере вступают в силу:

- Закон «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины о гуманизации криминальной ответственности». Отмеченным законом внесены изменения в Уголовный кодекс по вопросам, которые касаются обратного действия закона о криминальной ответственности во времени; что касается рассрочки выплаты штрафа определенными частями сроком до трех лет; относительно назначения наказания при наличии обстоятельств, которые смягчают наказание; относительно незаконного присвоения лицом найденного или чужого имущества, которое случайно оказалось у него; и другие вопросы;

- Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения». Отмеченным законом внесены изменения в ряд законов Украины, а также в Уголовный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях и Бюджетный кодекс Украины по вопросам регулирования безопасности дорожного движения.

Кроме того, с 1 января 2009 года вступают в действие законы Украины:

- «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся рекламы». Отмеченным законом внесены изменения в Закон "О рекламе" относительно определения отдельных сроков, связанных с рекламой, а также изменения, которые касаются вопросов о запрещении приводить в телепередачах какую-либо информацию рекламного характера о спонсоре – производителе алкогольных напитков и о запрещении рекламы табачных изделий, рекламы знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия; и другие вопросы.

- «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обращения с радиоактивными отходами». Отмеченным законом внесены изменения и дополнения в законы "Об охране окружающей природной среды", "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности", "Об обращении с радиоактивными отходами" по вопросам, которые касаются сбора и распределения средств за загрязнение окружающей природной среды и относительно финансирования работ и распределения средств в сфере обращения с радиоактивными отходами.

Также вступают в действие Указы Президента Украины (из принятых за период 2007-2008 лет):

- «О дополнительных мерах по обеспечению развития научной сферы». Отмеченным Указом увеличено количество ежемесячных стипендий, ежегодных премий и грантов Президента Украины деятелям науки и культуры;

- «О внесении изменений в Положение о грантах Президента Украины для одаренной молодежи». Отмеченным Указом внесены изменения и дополнения в Указ Президента Украины «О грантах Президента Украины для одаренной молодежи», в соответствии с которыми предложения о назначении грантов и установлении их размеров подаются Кабинетом Министров Украины Президенту Украины ежегодно до 1 сентября и вопрос о назначении грантов рассматривается раз в году до 1 ноября;

- «Об увеличении размера и количества стипендий Президента Украины для выдающихся спортсменов и их тренеров». Отмеченным Указом внесены изменения: в указы Президента Украины «О государственных стипендиях выдающимся деятелям науки, образования и культуры» и «О Положении о государственных стипендиях выдающимся деятелям науки, образования и культуры», которыми предусмотрено 25 пожизненных государственных стипендий и 25 пожизненных ежемесячных государственных стипендий для выдающихся деятелей физической культуры и спорта; в Указ Президента Украины «О государственных стипендиях чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр», которыми предусмотрено увеличение размеров государственных стипендий чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр;

- «О внесении изменений в Положение о стипендиях Президента Украины для выдающихся спортсменов и тренеров Украины по олимпийским видам спорта». Отмеченным Указом внесены изменения в Указ Президента Украины от 11 июля 2008 года №642, в частности в пункт 2 Положения о стипендиях Президента Украины для выдающихся спортсменов и тренеров Украины по олимпийским видам спорта, в соответствии с которыми увеличен круг призеров и стипендии для выдающихся спортсменов и тренеров.

Вступают в действие и постановления Кабинета Министров Украины (из принятых в 2008 году):

- «О дополнении пункта 2 Порядка выплаты надбавок за выслугу лет педагогическим и научно-педагогическим работникам учебных заведений и учреждений образования». Отмеченным постановлением предусмотрено, что к стажу педагогической работы для выплаты надбавки за выслугу лет педагогических и научно-педагогических работников засчитывается время работы преподавателей профессионально-теоретической подготовки, старших мастеров и мастеров производственного обучения профессионально-технических учебных заведений по соответствующей профессии (специальности) на производстве и в сфере услуг;

- «О внесении изменений в Порядок оплаты труда адвокатов по предоставлению гражданам правовой помощи по уголовным делам за счет государства». Отмеченным постановлением внесены изменения в Порядок оплаты труда адвокатов по предоставлению гражданам правовой помощи по уголовным делам за счет государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 14 мая в 1999 г. №821, в соответствии с которым оплата труда адвокатов осуществляется за счет средств государственного бюджета в размере 2,5 процента минимальной заработной платы за час работы адвоката при осуществлении дознания, досудебного следствия или рассмотрении уголовного дела судом;

- «Об утверждении Порядка проведения государственного технического осмотра колесных транспортных средств». Отмеченным постановлением утвержден Порядок, который определяет процедуру и организационные принципы проведения государственного технического осмотра колесных транспортных средств, зарегистрированных подразделениями Госавтоинспекции;

- «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 9 марта в 2006 г. №268». Отмеченным постановлением внесены изменения и дополнения в постановление Кабинета Министров Украины от 9 марта в 2006 г. № 268 "Об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов", постановление дополнено схемами должностных окладов руководящих работников и специалистов отделов государственной исполнительной службы Главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым, главных управлений юстиции в областях, городах Киеве и Севастополе, должностных окладов руководящих работников и специалистов отделов государственной исполнительной службы городских (городов областного значения), горрайонных (в случае образования) управлений юстиции, должностных окладов руководящих работников и специалистов отделов государственной исполнительной службы районных, районных в городе управлений юстиции;

- «Об утверждении Порядка расчета резервов незаработанных премий, которые проводятся по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев независимых транспортных средств». Отмеченным постановлением утвержден Порядок, который определяет механизм расчета (формирование) величины резервов незаработанных премий, которые проводятся по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств;

- «Об утверждении Государственной программы развития эталонной базы на 2009-2010 годы»;

- «О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми». Отмеченным постановлением вносятся изменения и дополнения в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми в части предоставления помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

- «О вещевом обеспечении военнослужащих Государственной пограничной службы в мирное время». Отмеченным постановлением утверждено: описание и образцы формы одежды и знаков различения военнослужащих Государственной пограничной службы; Положение о порядке вещевого обеспечения военнослужащих Государственной пограничной службы в мирное время и его нормы; перечень местностей с жарким и умеренным климатом, прохождение службы в которых дает право на обеспечение военнослужащих Государственной пограничной службы вещевым имуществом по нормам, утвержденным для таких местностей;

- «Об утверждении Порядка выдачи разрешения на ввоз на таможенную территорию Украины незарегистрированных генетически модифицированных организмов для научно-исследовательских целей или государственных апробаций (испытаний)». Постановлением утвержден Порядок, который определяет условия выдачи разрешения на ввоз на таможенную территорию Украины незарегистрированных генетически модифицированных организмов, предназначенных для научно-исследовательских целей или государственных апробаций (испытаний) в замкнутой и открытой системах. В этом Порядке сроки употребляются в значении, приведенном в Законе Украины "О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов";

- «Об увеличении размера стипендий Президента Украины и Кабинета Министров для молодых ученых.» Отмеченным постановлением установлено: ежемесячный размер стипендий Президента Украины для молодых ученых в сумме 900 гривен каждая; ежемесячный размер стипендий Кабинета Министров Украины для молодых ученых в сумме 810 гривен каждая. Также признаны утратившими действие, постановления Кабинета Министров Украины от 22 ноября 2005 г. №1107 "Об увеличении размера стипендии Президента Украины для молодых ученых" и от 24 декабря 2005 г. №1275 "О размере стипендий Кабинета Министров Украины для молодых ученых";

- «О мерах по удешевлению стоимости строительства жилья». Отмеченным постановлением внесены изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 24 января в 2007 г. № 40 "Об установлении предельного размера средств заказчиков, которые привлекаются для развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры населенных пунктов и установлен предельный размер средств заказчиков, которые привлекаются для развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры населенных пунктов (с учетом стоимости работ, предусмотренных исходными данными на проектирование), не может превышать: 5 процентов стоимости строительства инженерных сооружений и нежилых домов (кроме зданий заведений культуры и заведений образовательного, медицинского и оздоровительного назначения); 2 процентов стоимости сооружения жилых домов, зданий заведений культуры и заведений образовательного, медицинского и оздоровительного назначения;

- «Об утверждении Технического регламента приборов, которые работают на газообразном топливе». Отмеченным постановлением утвержден Технический регламент, который определяет требования к приборам, работающим на газообразном топливе, их безопасности, процедуры подтверждения соответствия таким требованиям, и устанавливает требования по маркировке и введению в обращение;

- «Об утверждении Классификатора обращений граждан». Отмеченное постановление принято для эффективности работы с обращениями граждан;

- «О внесении изменений в пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины от 23 декабря 2005р. №1267». Отмеченным постановлением внесены изменения в пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины от 23 декабря в 2005 г. №1267 "Некоторые вопросы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы", в соответствии с которыми изменена предельная численность работников центрального аппарата Министерства и его территориальных органов;

- «О Порядке принятия в эксплуатацию завершенных строительством объектов». Отмеченный Порядок устанавливает механизм и условия принятия в эксплуатацию завершенных строительством объектов;

- «О дополнении додатка 1 в постановление Кабинета Министров Украины от 26 февраля 2000р. №403». Отмеченным постановлением дополнена цифрами позиция «Государственная судебная администрация» в дополнении 1 в постановление Кабинета Министров Украины от 26 февраля в 2000 г. №403 "Об утверждении предельной численности работников аппарата министерств, других центральных органов исполнительной власти и подчиненных им территориальных органов и установления лимита легковых автомобилей, которые их обслуживают";

- «Об утверждении Правил вырубок главного пользования в горных лесах Карпат». Эти Правила устанавливают нормы и требования к заготовке древесины во время специального использования лесных ресурсов в порядке вырубок главного пользования, которые проводятся в горных лесах Карпат, на основе экосистемного подхода и принципов приближенного к природе ведения лесного хозяйства;

- «Об усовершенствовании порядка использования средств государственного бюджета, предусмотренных для обеспечения жильем отдельных категорий граждан». Отмеченным постановлением Порядок межведомственной координации закупки товаров за средства государственного бюджета, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 10 октября в 2001 г. №1312 дополнен новой позицией. В частности, Министерство регионального развития и строительства на период до 31 декабря в 2010 г. определено генеральным заказчиком закупки жилья (в том числе на условиях паевого участия) за средства государственного бюджета на принципах межведомственной координации;

- «Об утверждении Порядка распределения тарифной квоты на ввоз в Украину тростникового сахара-сырца». Отмеченным постановлением утвержден Порядок распределения тарифной квоты на ввоз в Украину тростникового сахара-сырца, в соответствии с Законом Украины "Об установлении тарифной квоты на ввоз в Украину тростникового сахара-сырца";

- «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 9 октября 2006р. №1404 и от 29 ноября 2006р. №1652». Отмеченным постановлением внесены изменения и дополнения в постановление Кабинета Министров Украины от 9 октября в 2006 г. №1404 "Вопросы предварительной оплаты товаров, работ и услуг, которые закупаются за бюджетные средства", в соответствии с которыми определено, что в договорах о закупке товаров, работ и услуг за бюджетные средства заказчики могут предусматривать в соответствии с должным образом оформленным решением главного распорядителя бюджетных средств предварительную оплату только в случае закупки на срок не больше чем на один месяц протезно-ортопедических изделий, ортопедической обуви, технических средств реабилитации инвалидов и других лиц. Также изложен в новой редакции Порядок обеспечения отдельных категорий населения техническими и другими средствами реабилитации и формирования соответствующего государственного заказа;

- «Некоторые вопросы таможенного оформления товаров, которые перемещаются гражданами через таможенную границу Украины». Отмеченным постановлением регулируются вопросы таможенного оформления товаров, которые перемещаются через таможенную границу Украины;

- «О дополнении перечня путей и направлений транзита подакцизных товаров через территорию Украины и пункты на таможенной границе, через которые осуществляется ввоз и вывоз этих товаров». Отмеченное постановление дополнено словами подразделения "Для морского и речного сообщения" раздела II перечня путей и направлений транзита подакцизных товаров через территорию Украины и пункты на таможенной границе, через которые осуществляется ввоз и вывоз этих товаров, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 6 мая 1996 года № 484;

- «О внесении изменений в Порядок установления нормативов сбора за загрязнение окружающей природной среды и взимание этого сбора». Отмеченным постановлением внесены изменения в Порядок установления нормативов сбора за загрязнение окружающей природной среды и взимание этого сбора, который определяет единые на территории Украины правила установления нормативов сбора за загрязнение окружающей природной среды, а также его взимание;

- «Об условиях оплаты труда работников Украинского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации имени Г.М.Высоцкого и Украинского научно-исследовательского института горного лесоводства имени П.С.Пастернака». Отмеченным постановлением установлено, что оплата труда работников Украинского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации имени Г.М.Высоцкого и Украинского научно-исследовательского института горного лесоводства имени П.С.Пастернака осуществляется по условиям оплаты труда соответствующих категорий работников бюджетных научно-исследовательских учреждений и организаций Национальной академии наук;

Вступает в силу также распоряжение Кабмина (из принятых в 2008 году) «О предельной численности работников аппарата апелляционных общих судов». Отмеченным распоряжением увеличена предельная численность работников аппарата апелляционных общих судов на 2000 единиц.