Гриценко увидел, что Украина превратилась в «попрошайку»

Для Украины как государства 2008 год был провальным как во внешней политике, так и во внутренней. Такое мнение высказал председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.

Он считает, что слабая страна не может достигнуть успехов на внешней арене.

«Мы ничего не достигли на европейском, американском или российском направлениях внешней политики, - считает А.ГРИЦЕНКО. - Из государства, которое могло бы гордо, в соответствии с собственным потенциалом, подавать себя на международной арене, мы превратились в «попрошайку», не способную держать слово».

Что касается внутренней политики, то, по мнению народного депутата, высшее руководство государства не может работать согласованно, а государственной власти как таковой нет. Несмотря на наличие ученых степеней по экономическим наукам почти у всех высших руководителей страны, они проворонили кризис и не осуществили никаких серьезных решений для стимулирования развития экономики.

Не была заметной и деятельность оппозиции, ведь, по словам А.ГРИЦЕНКО, ее лидер появлялся в парламенте даже не каждый месяц, а оппозиционное правительство не смогло предложить никаких системных решений.

«Оппозиция так же неадекватна, как и власть, - считает народный депутат. - В этом году мы увидели и наводнения, и взрывы, гибель людей на шахтах и в собственных домах. Если власть серьезно не будет работать, это будет продолжаться», - сказал он, подчеркнув, что ситуацию и во власти, и в оппозиции нужно менять.

«Хочу, чтобы следующий 2009 год стал годом осмысления и системных изменений, потому что никакого прорыва, несмотря на обещания, за год прошлый не произошло», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

В то же время народный депутат отметил, что украинцам, в отличие от государства, в этом году есть чем гордиться. «Можно гордиться достижениями наших олимпийской и паралимпийской сборных, достойным выступлением Ани ЛОРАК на «Евровидении-2008», победами братьев КЛИЧКО и личными достижениями каждого человека».