Нардепы определились с кандидатом в члены НАПК

В Верховной Раде народные депутаты определили кандидата в члены НАПК

Им стал председатель Антикоррупционного комитета Ассоциации украинских юристов Олег Марцеляк. За него проголосовали 226 народных депутатов.

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Соответствующее постановление №5418 пытались проголосовать не один раз, потому что голосов не хватало.

Как сообщал УНИАН ранее, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции блокирует назначение победителей конкурсов на занятие должностей государственной службы, не предоставляя выводов специальной проверки кандидатов.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко.

"Надо говорить откровенно, почему это произошло? Почему сейчас у нас проблема со спецпроверками относительно всех без исключения кандидатов, которые идут на должности по конкурсам не только на должности руководителей центральных органов исполнительной власти, но и главных специалистов в регионах. Потому что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, которое должно оказывать соответствующие выводы о спецпроверки, один из выводов, просто этого не делает с 1 января и саботирует работу", - подчеркнул министр.