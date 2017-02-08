Кабмин утвердил соглашение о безвизовом режиме с Албанией

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня во время заседания правительства.

Решение было принято без обсуждения.

Читайте такжеВ ЕС определились с датой переговоров по "безвізу" с Украиной - СМИ

Как сообщал УНИАН, 4 ноября 2016 года главы внешнеполитических ведомств Украины и Албании подписали Соглашение между Кабинетом министров Украины и Советом министров Республики Албания о взаимной отмене визовых требований.

Положениями соглашения предусматривается, что граждане Украины и граждане Албании смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории другого государства до 90 дней в течение полугода.