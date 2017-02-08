Кабмин утвердил соглашение о безвизовом режиме с Албанией
14:07, 08 февраля 2017Политика
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Кабинет министров Украины утвердил соглашение с Советом министров Республики Албания о взаимной отмене визовых требований.
Решение было принято без обсуждения / twitter.com/MFA_Ukraine
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня во время заседания правительства.
Решение было принято без обсуждения.
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Как сообщал УНИАН, 4 ноября 2016 года главы внешнеполитических ведомств Украины и Албании подписали Соглашение между Кабинетом министров Украины и Советом министров Республики Албания о взаимной отмене визовых требований.
Положениями соглашения предусматривается, что граждане Украины и граждане Албании смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории другого государства до 90 дней в течение полугода.
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