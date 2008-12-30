Глава КС дал разъяснения о сроках проведения президентских выборов

Глава Конституционного суда Украины Андрей СТРИЖАК заявляет, что отсутствие решения КС о сроках проведения президентских выборов не может препятствовать их проведению.

Такое мнение он высказал в интервью газете «Сегодня».

«Рассмотрение представления в КС не приостанавливает действие закона», - пояснил председатель КС, добавив, что в данном случае в Конституции Украины прописаны сроки проведения выборов.

В то же время А.СТРИЖАК отметил, что нынешние положения Конституции относительно даты проведения президентских выборов дают основания разным политикам толковать их по-своему. «В октябре, в декабре или аж в 2010 году», - заметил глава КС. Он напомнил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил о своем намерении обратиться с соответствующим обращением в Конституционный суд. «Но мы бы хотели, чтобы он сделал это заблаговременно, чтобы снова не было спекуляций вокруг сроков принятия решения», - подчеркнул А.СТРИЖАК.

«Я надеюсь, что в этом году (2009 – УНИАН) наши политические лидеры будут более благорозумны и будут вносить представления не в последние месяцы, а заблаговременно», - отметил А.СТРИЖАК.

Как известно, статья 103 Конституции Украины предусматривает, что очередные выборы Президента проводятся в последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий главы государства.

В.ЮЩЕНКО вступил в должность Президента Украины 23 января 2005 года.