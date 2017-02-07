Посол Германии отменил пресс-конференцию после скандала из-за его заявления о выборах на Донбассе

Об этом Европейской правде сообщили в посольстве.

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Пресс-конференция посла была назначена перед началом торжественного приема по случаю 25-летия работы диппредставительства в Украине. "Принятие состоится, как и планировалось, однако пресс-конференции не будет", - пояснили в посольстве.

Как известно, во вторник начался дипломатический скандал вокруг высказываний посла Райхеля - посол заявил, что выборы на Донбассе можно провести и в присутствии российских войск.

В МИД сообщили, что посла Германии вызвали для объяснений на встречу с профильным украинским дипломатом. Министр Павел Климкин назвал "фарсом" предложение о выборах на Донбассе.