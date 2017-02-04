Российский политолог рассказал, когда Украине будут возвращены аннексированный Крым и оккупированный Донбасс
Российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что временно оккупированные территории Украины будут возвращены Россией после падения режима Владимира Путина.
Об этом Пионтковский написал в своей статье для "Апострофа".
Также он считает, что Украине нужно переформатировать свои отношения со странами Запада в контексте невыполнения Минских соглашений со стороны РФ. По словам политолога, Киев должен обратиться к США и Великобритании с требованием выполнять свои обязательства по Будапештскому меморандуму и обеспечивать территориальную целостность Украины.
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Пионтковский отметил, что Украина должна объявить подконтрольные боевикам территории Донбасса временно оккупированными.
А международное сообщество, пишет политолог, должно создать там разделительную зону и наполнить ее миротворческим контингентом.