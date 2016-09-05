Чуркин: разговоры о миротворческой миссии ООН на Донбассе - это отвлекающий маневр

05:59, 05 сентября 2016
Политика
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ОБСЕ играет лидирующую роль в урегулировании кризиса в Украине, а разговоры о миротворческой миссии ООН - это отвлекающий маневр.

REUTERS

Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, пишут "Известия".

По его словам, "чтобы принять закон об особом статусе Донбасса и об амнистии, миротворческая операция ООН не нужна. Разговоры о ней украинской стороны - отвлекающий маневр", - отметил Чуркин.

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По его мнению, лидирующую роль в урегулировании кризиса в Украине играет ОБСЕ. "Там присутствует специальная мониторинговая миссия, созданная этой организацией", — сказал Чуркин.

Как сообщал УНИАН, глава Постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко заявляет, что Украина подготовила проект решения о направлении на Донбасс миротворцев ООН, но не будет спешить с требованием его принятия. 

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