Ющенко подпишет бюджет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что подпишет принятый сегодня Верховной Радой Украины правительственный бюджет на 2009 год.

Об этом он заявил сегодня вечером в выпуске программы «Свобода» на телеканале «Интер».

“Мы сегодня должны принимать во внимание те обстоятельства, которые произошли. Бюджет принят, я его подпишу. Завтра Владимир Михайлович (ЛИТВИН) его подаст – завтра подпишу. Потому что это уже процессуально нужно, чтобы процесс пошел, и как документ он начал работать”, - отметил В.Ющенко.

В то же время он снова подверг жесткой критике сам документ. Наряду с прочим, Президент отметил, что нынешний финансовый документ, несмотря на арифметический рост социальных выплат, реально уменьшает их. Он также не согласился с мнением, что плохой бюджет лучше, чем никакого. В.Ющенко провел параллели с принятием бюджета текущего года, который также принимался в конце декабря. Президент заметил, что бюджет в этом году негативно отразился на украинской экономике.

Глава государства сообщил, что сегодня разговаривал с В.Литвиным о том, что роботу парламента 12 января необходимо начать с принятия комплексного антикризисного закона.