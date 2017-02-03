"Тяжелым крыли": позиции ВСУ на Светлодарской дуге попали под мощный артиллерийский обстрел (видео)

По соседним позициям били из РСЗО "Град", говорится в сюжете ТСН.

"Тяжелым крыли: 120-мы и 152-мы. Оно слышно – оно так хлопает, что аж подпрыгиваешь в блиндажи", - рассказал боец батальона "Донбасс-Украина" с позывным "Сыч".

"Со стороны Дебальцево, Горловки, Углегорска. Дальность большая, слышим с периодичностью раз в два часа – выходят пакеты "Града", очень четко слышно. Вылетают в сторону Троицкого и Попасной", - добавляет заместитель комбата "Гайдук".

По его словам, ночью между бойцами "Донбасса" и сепаратистами развязалась перестрелка. "Пришлось адекватно ответить – отработали СПГ. Огонь прекратился", - говорит офицер.

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К вечеру под мощным ударом оказались позиции 54-й бригады в окрестностях Луганского, по которым боевики лупят артиллерией со стороны Логвинового и Дебальцево. Военные на Светлодарской дуге утверждают, что такая активность врага наблюдается уже почти неделю.

"В последнее время вообще ничего не стесняются. У них и САУ работают, и "Гиацинт", 152-ги. Никаких договоренностей, никто ничего не соблюдает – вы сами все слышите", - комментирует ситуацию боец "Донбасса" с позывным "Замполит".

Ранее в этот день на Светлодарской дуге боевики попали противотанковой управляемой ракетой в машину скорой, которая спешила на помощь раненым. Вследствие этого погибли солдат родом из Запорожья и женщина-медик. Позже стало известно, что погибшим медиком оказалась 45-летняя младший сержант первой роты 54 бригады Наталья Хоружая.