Обстрел из ПТУР "скорой" на Светлодарской дуге: названо имя погибшего медика

Ее имя - Хоружа Наталья, написал на своей странице в Facebook волонтер Иван Звягин.

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"В результате попадания противотанковой ракеты в вывозящую раненого машину погибла медик 54-й бригады Хоружа Наталья", - говорится в его сообщении.

Ранее волонтер Юрий Мысягин писал, что на Светлодарской дуге погибла медик, спасая раненого. "Днём был обстрел и на позиции был ранен наш боец. За ним оперативно выехала машина, чтобы быстро вывезти его и доставить к медикам в тыл. Нелюди, увидев машину, выстрелили по ней из ПТУРа (противотанковая управляемая ракета - УНИАН.)", - говорится в сообщении волонтера.