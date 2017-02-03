Администрация Трампа согласна с позицией ЕС по санкциям против России – МИД Германии

Как сообщает Deutsche Welle, об этом заявил вчера вечером министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль по итогам встреч в Вашингтоне с секретарем Государственного департамента США Рексом Тиллерсоном и вице-президентом Майком Пенсом.

Обсуждая отношения с Россией, Габриэль подчеркнул, что действующие санкции ЕС могут быть отменены лишь в случае прогресса в мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. «Никто ничего не сказал против», - отметил глава МИД ФРГ.

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Впрочем, как утверждает Габриэль, существуют определенные расхождения во взглядах с новой администрацией США в вопросах миграции, развития процессов в ЕС, конфликта в Украине и отношений с Россией. Но во время встреч эти различия не проявлялись. «Я очень доволен, что у нас было общее понимание по широкому спектру вопросов», - добавил он.

В сообщении на сайте Белого дома о встрече Пенса с Габриэлем отмечается, что обе стороны подчеркнули важность выполнения всеми государствами-членами своих обязательств и взносов в коллективную оборону. Пенс сообщил, что примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая запланирована на 17-19 февраля, и посетит Брюссель.

Ожидается, что Тиллерсон примет участие во встрече министров иностранных дел стран Большой двадцатки в Бонне этого месяца.