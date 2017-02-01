Совбез ООН завтра проведет заседание в связи с обострением ситуации на Донбассе
11:36, 01 февраля 2017Политика
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Совет безопасности ООН в четверг, 2 февраля, проведет заседание в связи с обострением ситуации на Донбассе.
Совбез ООН будет следить за развитием ситуации на Донбассе / Фото УНИАН
Об этом сообщает Представительство Украины при ООН в Twitter.
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Отмечается, что Совбез ООН и Украина, которая 1 февраля начала председательство в этом органе, будут следить за развитием ситуации на Донбассе. «Созываем заседание по Украине в четверг 22.00 по киевскому времени», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 31 января глава государства Петр Порошенко поручил заместителю главы Администрации президента Украины Константину Елисееву немедленно вынести вопрос обострения ситуации в районе Авдеевки на рассмотрение Совета безопасности ООН.
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