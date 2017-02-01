Украина начала председательствовать в Совете Безопасности ООН

Председательство продлится в течение месяца.

В ближайшее время должна быть утверждена программа работы Совета на предстоящий период.

Как заявлял ранее Ельченко в интервью журналистам, среди этих вопросов, в частности, защита объектов критической инфраструктуры и урегулирование конфликтов в Европе, участие в которых примут представители ЕС, ОБСЕ, МАГАТЭ и других международных организаций.

По его словам, первая тема - защита объектов критической инфраструктуры - будет рассматриваться 13 февраля.

Читайте такжеВ ООН призывают немедленно прекратить боевые действия на Донбассе для предотвращения гибели людей

Вторая тема - урегулирование конфликтов в Европе, предложенная для рассмотрения на 21 февраля.

«Как ни странно, но этот вопрос в целом не рассматривался в рамках Совета Безопасности лет 20. Последний раз, когда это было примерно в таком же формате, это происходило во время войн на Балканах, в разгар постюгославских конфликтов. А это середина 90-х», - сказал посол.

Он также добавил, что Украину больше всего в этих дебатах интересует, как работают или не работают механизмы урегулирования конфликтов в Европе.

Ельченко отметил, что на эту дискуссию приглашены высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзаньер.

Как известно, ранее по инициативе украинской стороны СБ ООН осудил использование тяжелого вооружения на Донбассе, выразил поддержку территориальной целостности Украины.