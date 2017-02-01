Совбез ООН принял предложенное Украиной заявление по Донбассу

Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Украины в ООН на странице в Twitter.

В заявлении Совбеза отмечается, что СБ ООН выражает серьезную озабоченность из-за опасного обострения ситуации на востоке Украины и призвал к немедленному возвращению к режиму прекращения огня.

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"Члены СБ ООН осуждают использование на линии соприкосновения в Донецкой области вооружений, запрещенных Минскими соглашениями, которые приводят к гибели и ранениям людей, в том числе мирных жителей", - сказано в принятом на закрытом заседании Совбеза ООН заявлении.

Также в заявлении отмечается, что члены СБ ООН выразили полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, и подчеркнули необходимость строгого соблюдения резолюции 2202 (2015), которая утвердила "Пакет мер по имплементации Минских соглашений".