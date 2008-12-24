ВР согласилась, что с такой зарплатой милиции сложно хранить честь мундира

По инициативе первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА и первого заместителя председателя фракции БЮТ Андрея КОЖЕМЯКИНА законопроект относительно ограничения финансирования и льгот военнослужащих и работников правоохранительных органов снят с рассмотрения Верховной Радой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции БЮТ, на рассмотрение парламента был предложен проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” (относительно социальной защиты военнослужащих, лиц рядового и начальственного состава, в том числе в части пенсионного, материального обеспечения и предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг).

Главной целью предложенного законопроекта является то, что за счет существенного уменьшения определенного перечня льгот для военнослужащих и представителей других силовых структур государства, установления пенсионного возраста для них на уровне 55 лет снижается расходная часть бюджета на 2009 год.

По словам А.КОЖЕМЯКИНА, в Украине сложилась ситуация, когда военнослужащие, представители других силовых структур государства принадлежат к наиболее незащищенной социальной прослойке. “Чрезвычайно трудно хранить честь мундира, с достоинством служить народу Украины и в то же время вести настоящую борьбу за выживание. Военнослужащие и представители других силовых структур вынуждены постоянно преодолевать целый комплекс проблем, бороться за элементарные жилищно-бытовые условия, достойный уровень заработной платы, социальную защиту при выходе на пенсию”, - отметил он.

А.КОЖЕМЯКИН убежден, ни одна экономия не может иметь оправдания и является недопустимой, когда у людей, на которых лежат чрезвычайно высокая ответственность за безопасность государства, защита национальных интересов, обеспечение элементарного порядка на улицах и безопасность детей, забирают последнее, что удерживает их и их семьи на грани выживания.

“Именно поэтому, по инициативе первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА и моей лично этот законопроект был снят с рассмотрения в Верховной Раде Украины”, - отметил А.КОЖЕМЯКИН.

Справка УНИАН. Проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” (относительно социальной защиты военнослужащих, лиц рядового и начальственного состава, в том числе в части пенсионного, материального обеспечения и предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг) был подан на рассмотрение ВР 22 декабря 2008 года Кабинетом министров Украины.

Проект закона разработан с целью введения обоснованных подходов относительно социальной защиты военнослужащих, лиц рядового и начальственного состава, в том числе в части пенсионного, материального обеспечения и предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

В частности, законопроектом предусмотрены такие нормы:

- установление пенсионного возраста на уровне 55 лет для назначения всех видов пенсий военнослужащим, лицам рядового и начальственного состава;

- ограничение максимального размера на уровне 50 тыс. грн. для выплаты военнослужащим, лицам рядового и начальственного состава единовременной денежной помощи при увольнении и ее исчисление по таким видам денежного обеспечения - должностной оклад, оклад за воинское или специальное звание и надбавка за выслугу лет;

- предоставление льгот военнослужащим, лицам рядового и начальственного состава, прокурорам и следователям прокуратур по оплате жилищно-коммунальных услуг с применением величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу;

- внедрение обязательного государственного страхования жизни и здоровья работников прокуратуры за счет средств Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины.