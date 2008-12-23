Ющенко убежден, что Украина выйдет из кризиса с минимальными потерями

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Украина выйдет из экономического кризиса с минимальными потерями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сказал на итоговой годовой пресс-конференции «Будущее творится сегодня».

По словам В.ЮЩЕНКО, заканчивается непростой год, но „не нужно красить его одною краской”. Он подчеркнул, что за год было много достижений, но было и много проблем, в том числе связанных с мировым финансовым кризисом.

Президент убежден, что Украина справится с кризисом и выйдет из него более сильной.