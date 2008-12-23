Яценюк догадался, почему в Украине нет Нобелевских лауреатов

Народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК (НУ-НС) уверен, что в Украине необходимо изменить подходы к образованию, религии и языку.

Об этом он сказал в комментарии агентству УНИАН.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что сегодня нет ни одного украинского высшего учебного заведения, которое занесено в международные рейтинги. По его словам, около 20% выпускников не могут найти работу по специальности. “Нация не имеет Нобелевских лауреатов”, - сказал он. А.ЯЦЕНЮК считает, что это свидетельствует о качественных и количественных показателях образования.

По его словам, необходимо “возродить отечественное образование через повышение профессиональности как преподавателей, так и студентов”. Он отмечает, что для этого необходимо изменить подходы в вопросах финансирования, а также усовершенствовать систему аккредитации высших учебных заведений. А.ЯЦЕНЮК выступает за то, что образование, в том числе профессионально-техническое, должно согласовываться с реалиями жизни, и в первую очередь, с реалиями украинской экономики.

Он убежден, что тремя базовыми принципами формирования личности являются семья, образование и религия. Говоря о религии, А.ЯЦЕНЮК высказал мнение, что в Украине должно быть уважение ко всем конфессиям. “Нельзя допустить политического давления на церковь и политизации церкви как таковой”, – считает он.

А.ЯЦЕНЮК считает, что в Украине язык, как и религия, “стал предметом политической спекуляции”. “Не изменение Конституции в части языкового вопроса решит дискуссию вокруг этой проблемы, а государство должно создать условия, чтобы украинцы могли свободно изучать и пользоваться, русским, английским, немецким, польским, французским и другими языками, которые считают своими родными или хотят овладеть”, – отметил он.