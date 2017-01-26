СБУ о покушении на Геращенко: доказательств достаточно, чтобы злоумышленники пошли в тюрьму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

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"Скажу лишь одно - что доказательств, собранных СБУ на этапе подготовки этого преступления, у нас достаточно для того, чтобы эти люди пошли в тюрьму. Тем более, они были пойманы на горячем во время попытки реализовать свои преступные действия", - подчеркнул Грицак.

Как сообщал УНИАН, 21 января стало известно о задержании двух ранее судимых граждан Украины, которые по указанию ФСБ РФ готовили покушение на Геращенко. По данным СБУ, злоумышленники намеревались заложить взрывное устройство под автомобиль депутата, чтобы он подорвался на месте или во время движения. В соответствии с перехваченными разговорами, после совершения преступления они планировали сбежать в Россию.

Шевченковский районный суд Киева 21 января арестовал злоумышленников на два месяца без права внесения залога.