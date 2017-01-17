Савченко об освобождении Донбасса мирным путем: это будет сдачей Крыма

Об этом заявила народный депутат Надежда Савченко, передает 112 Украина.

"Относительно того, что это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций - то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик", - заявила Надежда Савченко.

Она также отметила, что освободить Донбасс невоенным путем можно за столом переговоров.

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"Как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма. Он сейчас остается непризнанной оккупированной территорией. Крым - это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс - они будут делать это тем, что оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу", - уверена народный депутат.