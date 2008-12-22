Украина отдаст России газовую трубу за долги?

Научный руководитель Института проблем глобализации (РФ) Михаил ДЕЛЯГИН считает, что в случае неоплаты Украиной долгов за поставленный газ Россия должна требовать взамен передачу активов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.

«В Украине очень много интересных активов, и не только газотранспортная система. Мы можем сказать: «Не хотите отдавать газотранспортную систему – отдайте Севастополь»… Если мы это предложение сделаем серьезным, тогда американцы и все НАТО заставят их (Украину) отдать газотранспортную систему», - уверен эксперт.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Роман ЖУКОВСКИЙ заявил: "Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен ситуацией в сфере газовых поставок. Критическая ситуация вызвана в первую очередь финансово-экономическим состоянием НАК «Нафтогаз Украины». По словам Р.ЖУКОВСКОГО, общая сумма долга (перед "Газпромом" - УНИАН), подтвержденная актами, составляет 1,658 млрд. долларов. Именно этот факт предопределяет слабую позицию Украины в переговорах по газовым поставкам на 2009 год, отмечает Р.ЖУКОВСКИЙ.

По словам представителя Секретариата Президента, ситуация может максимально обостриться, если правительство Юлии ТИМОШЕНКО "планирует рассчитываться за долг украинскими активами. Ведь по информации СМИ, такой сценарий обсуждался между премьер-министром Украины Ю.ТИМОШЕНКО и руководителем правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ во время встречи в Кишиневе. Наиболее привлекательной из национальных активов является газотранспортная система Украины. Следовательно, логично сделать вывод, действия правительства направлены на создание искусственного долга НАК «Нафтогаз Украины» перед структурами РФ, который должен быть погашен путем передачи им в управление газотранспортных сетей".

Президент Украины считает упомянутый сценарий угрожающим для национальной безопасности и заявляет о его недопустимости, сказал Р.ЖУКОВСКИЙ.

18 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что Украина уже начала рассчитываться за газ, закачанный в подземные хранилища, и в ближайшее время завершит этот процесс. По словам Президента, Украина полностью рассчитается за газ, который она закачала в подземные хранилища в течение лета и осени.

Президент сообщил, что 17 декабря в 23.00 был осуществлен первый платеж в размере 800 млн. дол., в ближайшее время будет аккумулировано еще около 200 млн. дол. Таким образом, сказал он, «один миллиард долларов будет направлен для расчетов по газу, который был закачан как сезонная потребность».