Лавров в очередной раз обвинил Украину: на этот раз в "нежелании договариваться"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал, выступая в Госдуме России.

«Пока мы не видим признаков договороспособности руководства Украины», - заявил Лавров.

По его словам, последний пример этого – заявление президента Украины Петра Порошенко о том, не будет выполнения политических аспектов Минска-2 до восстановления контроля Украины над неконтролируемым участком границы с Россией на Донбассе.

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«Это говорится публично, это делает президент, который подписал Минские договорённости», - сказал он. Лавров заявил, что сначала Украина должна выполнить политические обязательства.

Кроме этого, Лавров заявил, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков якобы сделал заявление о подготовке к силовому возвращению «юго-востока и Крыма».

«Вот такие деятели руководят этой страной, такие деятели руководят процессом по выполнению Минских договорённостей, вернее, по торможению выполнения этих договоренностей», - добавил он.

Лавров заявил, что «подавляющее большинство европейских правительств прекрасно понимают, что происходит, и понимают нежелание украинской власти выполнять Минские договоренности».

Как сообщал УНИАН, 22 января Порошенко заявил, что Украина соблюдает Минские соглашения, как бы трудно это ни давалось.

Также Порошенко заявил, что до решения вопросов безопасности на Донбассе изменения в Конституцию в части децентрализации и любые другие политические вопросы урегулирования конфликта не будут стоять на повестке дня.

«В нелегком диалоге убедили наших западных союзников в том, что любым шагам по политическому урегулированию должен предшествовать очевидный и несомненный прогресс в вопросах безопасности: устойчивое прекращение огня, вывод российских оккупационных войск и техники, разоружение боевиков, контроль над неконтролируемым участком украинско-российской границы, - сначала со стороны ОБСЕ, а затем и непосредственно наших славных пограничников», - заявил Порошенко.

«До решения этих проблем на повестке дня не стоят и не будут стоять политические вопросы, в том числе это касается и изменений в Конституцию», - добавил президент.

Верховная Рада 31 августа 2015 года приняла в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. Однако окончательное принятие было заблокировано из-за наличия в соответствующем законопроекте нормы об особенностях осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.