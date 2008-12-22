В БЮТ говорят, что одна из фракций мешает им работать в ВР

12:33, 22 декабря 2008
Политика
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Кириленко о блокировании комитетов

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО обращается к оппозиционным фракциям с призывом не блокировать заседания парламентских комитетов, на которых рассматриваются антикризисные законопроекты.

Как передает корреспондент УНИАН, с такой просьбой он обратился сегодня во время Согласительного совета.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что Верховная Рада Украины должна принять 17 антикризисных законов. «Но я прошу не блокировать заседания комитетов, как это делает одна из фракций, которая не является на заседания комитета по налоговой политике в полном составе», - сказал представитель БЮТ.

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