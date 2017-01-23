Избранный вице-президентом ПАСЕ украинский депутат: Парламентские диалоги вряд ли повлияют на Путина

Об этом Логвинский сказал в комментарии собственному корреспонденту УНИАН в понедельник в Страсбурге, комментируя предложение Аграмунта, прозвучавшее после переизбрания его президентом ПАСЕ.

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"Надо разделять политические лозунги и практическую работу. Что сейчас мешает россиянам вывести армию с Донбасса или передать контроль над Крымом? Ничего не мешает. Я не уверен, что в данное время могут существовать какие-либо парламентские диалоги, которые донесут информацию до Путина, после чего он скажет, что ошибался... Я не буду поддерживать такой диалог в любом случае", – пояснил он свою позицию.

Логвинский напомнил, что переизбранный президент ПАСЕ всегда придерживался именно такой позиции. "Позиция Аграмута очень понятна, и он всегда ее придерживался: он четко говорил, что выступает за диалог и хотел бы вернуть российскую делегацию, поскольку Россия – это мощная делегация, и поэтому он получит больше власти и определенные преференции", – подчеркнул вице-президент ПАСЕ.

Политик считает, что такие меры будут использованы для того, чтобы снять с российской делегации санкции. "А это будет иметь эффект домино. Санкции – это единственный рычаг, который влияет на РФ, как на агрессора. Пока они не исправят ситуацию, мы не имеем права сказать "возвращайтесь". Мы против снятия санкций. Санкции должны быть сняты тогда, когда будет восстановлен контроль на нашей территории", – убежден Логвинский.

Как сообщал УНИАН, переизбран президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт хочет диалога с российской делегацией в рамках межпарламентской платформы" и инициирует слушания по вопросу парламентской дипломатии в Валенсии.