Яценюк получил от Ющенко еще три должности в ключевых банках страны

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своими Указами назначил первого заместителя главы Секретариата Президента Арсения ЯЦЕНЮКА членом Совета Национального банка Украины и членом наблюдательных советов открытого акционерного общества «Государственный ощадный банк Украины» и открытого акционерного общества «Государственный экспортно-импортный банк Украины».

В частности, в соответствии со статьей 7 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», глава государства постановил в частичное изменение статей 1 и 3 Указа Президента Украины от 1 марта 2005 года № 390 «О членах наблюдательных советов открытого акционерного общества «Государственный ощадный банк Украины» и открытого акционерного общества «Государственный экспортно-импортный банк Украины» (с изменениями, внесенными Указами от 2 марта 2006 года №182, от 11 мая 2006 года №385 та от 22 мая 2006 года №423) назначить членом наблюдательного совета ОАО «Государственный ощадный банк Украины» и членом наблюдательного совета ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» Арсения ЯЦЕНЮКА – первого заместителя главы Секретариата Президента Украины – представителя Президента Украины в Кабинете Министров Украины;

В то же время В.ЮЩЕНКО прекратил полномочия члена наблюдательного совета ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» Валентина САВИЦКОГО.

Другим указом Президент, в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 106 Конституции Украины и статьи 10 Закона Украины «О Национальном банке Украины», постановил в частичное изменение Указа Президента Украины от 28 февраля 2005 года №384 «О членах Совета Национального банка Украины» назначить членом Совета НБУ Арсения ЯЦЕНЮКА, освободив члена этого Совета Александра ДУБРОВА.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом возложил на первого заместителя главы Секретариата Президента Украины Арсения ЯЦЕНЮКА осуществление контроля за соблюдением конституционных прав граждан и законодательства в деятельности Службы безопасности Украины.