Ющенко поручил Яценюку контролировать СБУ
Президент хочет знать где, кто, кого подслушивает?
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом возложил на первого заместителя главы Секретариата Президента Украины Арсения ЯЦЕНЮКА осуществление контроля за соблюдением конституционных прав граждан и законодательства в деятельности Службы безопасности Украины.
Как отмечается в документе, обнародованном на официальном сайте главы государства, в соответствии со статьей 102, пунктами 1 и 17 части первой статьи 106 Конституции Украины, статьи 32 Закона Украины «О Службе безопасности Украины», Президент постановил возложить на первого заместителя главы Секретариата Президента Украины – Представителя Президента Украины в Кабинете Министров Украины Арсения ЯЦЕНЮКА осуществление постоянного контроля за соблюдением конституционных прав граждан и законодательства в оперативно-розыскной деятельности и деятельности в сфере охраны государственной тайны органов и подразделений Службы безопасности Украины, а также контроль за соответствием изданных Службой безопасности Украины положений, приказов, распоряжений, инструкций и указаний Конституции и законам Украины.