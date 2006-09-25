Ющенко поручил Яценюку контролировать СБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом возложил на первого заместителя главы Секретариата Президента Украины Арсения ЯЦЕНЮКА осуществление контроля за соблюдением конституционных прав граждан и законодательства в деятельности Службы безопасности Украины.

Как отмечается в документе, обнародованном на официальном сайте главы государства, в соответствии со статьей 102, пунктами 1 и 17 части первой статьи 106 Конституции Украины, статьи 32 Закона Украины «О Службе безопасности Украины», Президент постановил возложить на первого заместителя главы Секретариата Президента Украины – Представителя Президента Украины в Кабинете Министров Украины Арсения ЯЦЕНЮКА осуществление постоянного контроля за соблюдением конституционных прав граждан и законодательства в оперативно-розыскной деятельности и деятельности в сфере охраны государственной тайны органов и подразделений Службы безопасности Украины, а также контроль за соответствием изданных Службой безопасности Украины положений, приказов, распоряжений, инструкций и указаний Конституции и законам Украины.